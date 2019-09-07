«التعليم»: دراسة أوضاع التشكيلات الإشرافية.. وإعادة توزيع المشرفين

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) ‏‫أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتشكيل اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية برئاسة نائب الوزير، وعضوية وكيل الوزارة للتعليم العام، ووكيل البرامج التعليمية، ووكيل الشؤون المدرسية، وعدد من الأعضاء. ومن مهماتها دراسة الوضع الراهن للتشكيلات الإشرافية، وإعداد معاييرها، والدليل التنظيمي الجديد، وإقرار خطة التشكيلات الإشرافية، وإعادة توزيع المشرفين بالوزارة وإدارات التعليم على ضوء المعايير المعتمدة، وإقرار المقاعد الإشرافية الواردة من قطاعات الوزارة، على أن تنهي اللجنة مهماتها خلال شهرين من تاريخ القرار، وللجنة تشكيل فرق عمل متخصصة لإنجاز بعض مهماتها.

‏‫أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتشكيل اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية برئاسة نائب الوزير، وعضوية وكيل الوزارة للتعليم العام، ووكيل البرامج التعليمية، ووكيل الشؤون المدرسية، وعدد من الأعضاء. ومن مهماتها دراسة الوضع الراهن للتشكيلات الإشرافية، وإعداد معاييرها، والدليل التنظيمي الجديد، وإقرار خطة التشكيلات الإشرافية، وإعادة توزيع المشرفين بالوزارة وإدارات التعليم على ضوء المعايير المعتمدة، وإقرار المقاعد الإشرافية الواردة من قطاعات الوزارة، على أن تنهي اللجنة مهماتها خلال شهرين من تاريخ القرار، وللجنة تشكيل فرق عمل متخصصة لإنجاز بعض مهماتها.

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