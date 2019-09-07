شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم مزارعي مكة.. تصريف 10 ملايين م3 من مياه وادي حلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة من منتصف شهر محرم ولمدة شهر؛ لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مخزون السد؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، ويبلغ طول مفيضه 179 متراً، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه. وأشارت الوزارة إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الأشهر السبعة الماضية منذ 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019 بلغ نحو 30.9 مليون متر مكعب، ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 مليون متر مكعب، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف متر مكعب، متوقعة وصول نحو 24 مليون متر مكعب من مياه السيول خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر.

وأنشئ سد وادي حلي في العام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن مكة المكرمة، والقنفذة، والليث، ومحايل عسير، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، بإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويا.