شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ابتعدوا عن مجاري السيول.. أمطار على الطائف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وذلك على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وعرفات، وميسان.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.
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