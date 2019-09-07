شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من «السكتة»: 5 جرامات من الملح في اليوم.. تكفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

حذرت وزارة الصحة من الإفراط في استخدام ملح الطعام؛ لما يسببه من ارتفاع في ضغط الدم، وتعريض الإنسان للإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، بخلاف المشكلات الصحية في الكلى، وهشاشة العظام.

وأوضحت أن أغلب الناس يستخدمون الملح في طعامهم لكنهم لا يعرفون أضراره وفوائده. واشارت إلى أن التركيب الكيميائي للملح يتكون من عنصريّ الصوديوم والكلوريد، وأن له مصادر عدة، مثل: الأطعمة المعلبة، والمخللات، والوجبات السريعة، والأجبان.

ونصحت الوزارة بألا يزيد الاستهلاك اليومي للملح للشخص البالغ على ملعقة صغيرة، أي ما يعادل 5 جرامات من الملح، ما يعادل جرامي صوديوم. واستعرضت بدائل صحية يمكن استخدامها عوضا عن الملح، كالليمون، كما يمكن إضافة بعض النكهات لتقبل الطعم كالأعشاب والتوابل مثل: الثوم، والبصل، والهيل، والكزبرة، والزعتر، والشبت، والكمون، والكركم، مشددة على أن التوازن في استخدام الملح يعد من أهم الخطوات للحفاظ على صحة الإنسان.