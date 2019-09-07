شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في الظواهر المناخية: أمطار غزيرة في الجنوب.. اليوم وغدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني وجود حالة ممطرة وصفها بالمبكرة. مشيرا إلى تراكم اكسير جيد على الساحل الغربي للمملكة. وأشار الجهني إلى فرصة هطول أمطار على المناطق الغربية والجنوبية الغربية وخصوصا المرتفعات منها.

وأضاف أن آخر تحديثات النماذج المناخية تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار على المناطق الجنوبية وما بين جازان والباحة مرورا بعسير والغربية تشمل جميع المرتفعات باتجاه الطائف وشمالها القريب كذلك منطقة المدينة وما حولها خلال اليومين القادمين مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة ليلاً خلال معظم أيام الأسبوع.

Advertisements

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتطور السحب الركامية على منطقة جازان وعسير بشكل خاص لتكون غزيرة في مجملها خلال الأيام الثلاثة القادمة خصوصا يومي السبت والأحد وتتشكل على إثرها السيول مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح السطحية.

وبشر الجهني باقتراب الأيام الأخيرة لفصل الصيف وقال إن ظاهرة الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار يوافق 21 سبتمبر وهي الانطلاقة الفعلية لفصل الخريف، ومن بعد التاريخ يُصبح طول الليل أكبر من طول النهار في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر فرق الزمن تصاعديًا حتى يصبح الليل أطول ما يكون بداية الشتاء في ديسمبر.

وأضاف الجهني أن الخريف يُعد فترة انتقالية تتغيّر فيها الأجواء ويزداد اضطرابها على عدد من الدول في القسم الشمالي من الكرة الأرضيّة فنجدها تشتد على أوروبا بداية الخريف ثم تنتقل تدريجيًا نحو المنطقة العربية، حيثُ يزداد تعمق وتوغل الهواء البارد من الشمال نحو الجنوب مما يولّد حالات عدم استقرار جوي يبدأ على إثرها موسم الأمطار ويترافق معها انخفاض واضح في درجات الحرارة من مستوياتها العالية فوق الأربعين نحو مستويات أكثر اعتدالاً في العشرين.