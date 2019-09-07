شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تستعرض تجربتها بالحج في مؤتمر شرم الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشارك الكشافة السعودية في المؤتمر الكشفي العربي الـ29، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ اليوم. وأوضح رئيس الوفد السعودي البروفيسور عبدالله الفهد أن جمعية الكشافة العربية السعودية استعدت لهذا المؤتمر الذي سيكون موضوعه «الكشفية وأهداف التنمية المستدامة». وستُقدم ورقة عمل في ذلك الموضوع، كما وزعت أعضاء الوفد بحسب تخصصاتهم على ورش عمل مسارات الخطة الإستراتيجية الثلاثية 2021 - 2023 التي تشمل تجديد الكشفية، والوصول للجميع، وتعزيز صورة الكشفية، والحوكمة ودعم الجمعيات. مشيرا إلى أن الوفد السعودي سيعرض تجربته في معسكرات خدمة الحجاج التي اختيرت ضمن الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية في مجال خدمة وتنمية المجتمع.

وأضاف الفهد أن الكشافة السعودية ستُشارك بمعرض كشفي يتضمن نماذج من المبادرات الكشفية الوطنية في مجال التنمية المستدامة، إضافة إلى المشاركة في اليوم العربي الذي سيعرض فيه الوفد جزءا من الموروث الشعبي والثقافي للمملكة.

من جهته، أوضح الأمين العام للجمعية عضو الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الدكتور صالح رجاء الحربي أن جدول أعمال المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بإستراتيجية الحركة الكشفية العربية، منها إنجازات الإقليم الكشفي العربي من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2019، وتقارير المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب، والمنظمة الكشفية العربية، وصندوق التمويل الكشفي العربي.