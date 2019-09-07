شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة حظائر إبل مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية جولات رقابية ميدانية على مواقع حظائر الإبل المخالفة جنوب المحافظة، بمشاركة كل من وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن الحملة المشتركة تهدف إلى إزالة حظائر الإبل المخالفة، ومنع بيع الحليب على الطرقات، لما ينتج عنه من بعض المشكلات الصحية والبيئية التي تشوه المدن.

وبين أن الحملة قامت بنقل وحجز الإبل المخالفة أثناء عملية إزالة الحظائر العشوائية المنتشرة، بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وشارع «زينل» و«الفلاح»، بمشاركة الدوريات الأمنية، كما ضبطت 6 عمال وأزالت الحظائر بالكامل واتخذت التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.