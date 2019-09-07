رياضي / المنتخب الكرواتي يكتسح نظيره السلوفاكي برباعية في تصفيات يورو 2020



ترنافا 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

اكتسح المنتخب الكرواتي لكرة القدم مضيفه السلوفاكي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت أيضا فوز ويلز على أذربيجان 2 / .1

وسجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45 وإيفان بريسيتش في الدقيقة 47 وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 72 وديان لوفرين في الدقيقة 89 . ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلوفاكيا عند ست نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية فاز المنتخب الويلزي على ضيفه أذربيجان 2 / .1 ، وسجل هدفي ويلز لاعب أذربيجان بافلو باشاييف بالخطأ في مرمى فريقة في الدقيقة 26، وجاريث بيل في الدقيقة 84، فيما سجل هدف أذربيجان ماهير ماداتوف في الدقيقة 59 . ورفع منتخب ويلز رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط.

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