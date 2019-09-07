رياضي / المنتخب البولندي يسقط في فخ الخسارة أمام النمسا في تصفيات يورو 2020



ليوبليانا 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

سقط المنتخب البولندي لكرة القدم في فخ الخسارة أمام مضيفه منتخب سلوفينيا صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت أيضا فوز النمسا على لاتفيا 6 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب السلوفيني ألباز سترونا وأندراس سورار في الدقيقتين 35 و 65 ، ورفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب بولندا عند 12 نقطة في صدارة الترتيب.

وفي المباراة الثانية لقن منتخب النمسا ضيفه لاتفيا درسا قاسيا وتغلب عليه 6 / صفر. ورفع منتخب النمسا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب لاتفيا بلا رصيد في قاع الترتيب.

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03:00ت م

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