رياضي / الروسي دانيال ميدفيديف يتأهل لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس



واشنطن 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عقب فوزه على البلغاري جريجور ديمتروف بثلاث مجموعات بواقع 7-6 و6-4 و6-3.

وينتظر اللاعب الروسي في الدور النهائي الفائز من مباراة الإسباني رافاييل نادال والإيطالي ماتيو بيرتيني.

// انتهى //

02:28ت م

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