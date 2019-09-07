هيئة الإذاعة تعلق على هدم مبنى التلفزيون في جدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوضحت هيئة الإذاعة التلفزيون، السبت، أسباب هدم مبنى التلفزيون القديم في جدة.

وقال بيان الهيئة إنها تتقدم بخالص الشكر للذين أبدو اهتمامهم بخصوص المبنى القديم للإذاعة والتلفزيون في جدة، وتقدر لهم حرصهم على حماية التراث الوطني الإعلامي وتاريخه، وتود الهيئة أن توضح أنها اتخذت قرار إخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى آخر، بناء على نتائج الزيارة الميدانية للمديرية العامة للدفاع المدني، وبعد دراسة واختبار لحالة المبنى، نتج عنها أنه غير آمن إنشائيا وأن بقاءه يمثل خطورة على العاملين والمواطنين.

Advertisements

وأضاف البيان أن الدراسات الهندسية والإنشائية أكدت عدم جدوى عمل أي ترميمات له، كما خلصت لجنة المباني الآيلة للسقوط بتقريرها بتاريخ 20-2-1440هـ، والمحضر المشترك لأمانة مدينة جدة بالمشاركة مع شركة الكهرباء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة مرور محافظة جدة وأمانة محافظة جدة إلى التوجيه بإزالة المنى، وعدم جدوى تمرميمه.

وأكدت الهيئة على أنها أخذت مسألة حفظ وتأصيل الإرث الوطني المتمثل بالمبنى المذكور، بجدية بالغة وفق عمل مؤسسي طول الفترة الماضية، سواء فيما يتصل بالمبنى ذاته أو بما تم إنجازه فيه من أعمال إعلامية خلال سنوات استخدامه.

وتطمئن الهيئة الجميع على أنه في مأمن ضمن الأرشيف بالمبنى الجديد، ويجري العمل على استثماره من خلال مبادرات برامج رؤية 2030.