، أجانب الأهلي: استقرار جزئي وأربعة جدد.. واللحظات الأخيرة تجلب صفقتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تفتح ملف تعاقدات الفريق مع نهاية الجولة الثانية من الدوري

حافظ النادي الأهلي على جزء من استقرار عناصره الأجنبية التي مثلت الفريق الكروي الأول الموسم الماضي 2018_2019، وذلك بالإبقاء على الثلاثي (عمر السومة، تفاريس ديجانيني، والمحور سوزا)، فيما تم الاستغناء عن الخماسي "اليكسيس روانار ونيكولاي سانتوس وكلاوديو بايزا والظهر الأيسر عبدالشافي" لينضموا للاعب التشيلي باولو دياز، الذي تم بيع نسبة 70% من عقده لنادي ريفلبليت الأرجنتيني، واحتفظ النادي بنسبة 30 في المئة.

"الخليج 365" رصدت الأسماء السبعة المتواجدة على خارطة النادي الأهلي وفق التقرير التالي:

الورقة الرابحة

يعد المهاجم السوري عمر السومة أحد أهم اللاعبين الذين مروا على الدوري السعودي للمحترفين، وليس فقط على النادي الأهلي؛ بعد تمكنه من حصد لقب هداف الدوري لثلاثة مواسم متتالية، في حين كان له البصمة في إعادة لقب الدوري لخزائن النادي بعد غياب ثلاثة عقود، وقد شكل ثنائيًّا مرعبًا مع المهاجم تفاريس ديجانيني، ولكن الإصابة حجبت توهجه الموسم الماضي.

وفي صيف عام 2018 تم التعاقد مع ديجانيني وتمكن من إثبات قدراته في الهجوم الأهلاوي؛ لتميزه بمهارتَي الحسم أمام الشباك وصناعة الفرص لنفسه بالانطلاقة من وسط الملعب والمراوغة والتسديد دون الحاجة لصانع ألعاب؛ مما جعل بعض المدربين يفضلونه كخيار أول قبل المهاجم عمر السومة.

خط المحور والدفاع

يلعب جوزيف دي سوزا في مركز المحور، وتم استقطابه في صيف 2018، وقد قدم مستوى ملفتًا خلال مواجهات الدور الأول، إلا أن الإصابة حالت دون إكماله؛ مما جعله يغادر الفريق حتى نهاية الموسم لإجراء عملية جراحية ليعود مع الفريق بداية الموسم الحالي بمستويات مميزة.

ونظرًا لحاجة الفريق الملحّة للاعب خبير في مركز الدفاع؛ تعاقد النادي الأهلي مع المدافع البوسني ارفين زوكانوفيتش في الميركاتو الصيفي الماضي 2019، قادمًا من جنوى الإيطالي في عقد يمتدّ لموسمين قابل للزيادة لموسم واحد، ولم يمثل الفريق آسيويًّا نظرًا لضيق خيارات المدرب آسيويًّا.

كما تعاقدت إدارة النادي الأهلي مع الدولي الصربي الفيس ساريتش -28 عامًا- في الميركاتو الصيفي الماضي 2019 في عقد يمتد لثلاث سنوات، ويلعب في مركز المحور ويجيد افتكاك الكرة، كما أنه يجيد التمرير الطويل، ومثل اللاعب فريق سامسونج الكوري قبل انتقاله للنادي الأهلي.

"ليما" يخطف خانة عبدالغني

بعد الضغوط الجماهيرية على إدارة النادي الأهلي بسبب المستويات المتذبذبة التي يقدمها "المخضرم" حسين عبدالغني، وبسبب تقدمه في العمر؛ رضخت إدارة النادي والمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل لتلك الضغوط، وبادرت بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما في الميركاتو الصيفي لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من نانت الفرنسي.

بلايلي.. صفقة اللحظات الأخيرة

كما انتهت إدارة النادي من التعاقد مع صانع الألعاب الجزائري يوسف بلايلي لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من فريق الترجي التونسي، وقد برز بلايلي مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في مصر، وجاء التعاقد مع بلايلي بقرار إداري بعد رفض المدرب برانكو حاجته لصانع ألعاب؛ حسب تصريح الأمير منصور بن مشعل، ليأتي بديلًا للجناح الصربي الكستش الذي لم يقنع الأهلاويين بالاستمرار من خلال ثلاث مواجهات، مثّل الفريق خلالها، وهي مواجهتا: الهلال آسيويًّا، والعدالة دوريًّا، وبالتالي تم تحويله للاعب استثمار.