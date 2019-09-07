، بعد النتائج المتواضعة.. أُحد يعيِّن يوسف عنبر مدربًا للفريق ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي أًحد رسميًّا تعاقدها مع المدرب يوسف عنبر مديرًا فنيًّا للفريق الكروي الأول بالنادي خلال الموسم الرياضي الجاري 2019-2020م.
فيما أنهت إدارة النادي عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم طارق جرايا بالتراضي بين الطرفين لسوء نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
ولم يعرف الفريق طعم الفوز بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقته، وكانت حصيلته تعادلين وهزيمة، وضعت الفريق الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين في المركز الـ18 على جدول الترتيب.
بعد النتائج المتواضعة.. أُحد يعيِّن يوسف عنبر مدربًا للفريقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-06
أعلنت إدارة نادي أًحد رسميًّا تعاقدها مع المدرب يوسف عنبر مديرًا فنيًّا للفريق الكروي الأول بالنادي خلال الموسم الرياضي الجاري 2019-2020م.
فيما أنهت إدارة النادي عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم طارق جرايا بالتراضي بين الطرفين لسوء نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
ولم يعرف الفريق طعم الفوز بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقته، وكانت حصيلته تعادلين وهزيمة، وضعت الفريق الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين في المركز الـ18 على جدول الترتيب.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
09:29 PM
أعلنت إدارة نادي أًحد رسميًّا تعاقدها مع المدرب يوسف عنبر مديرًا فنيًّا للفريق الكروي الأول بالنادي خلال الموسم الرياضي الجاري 2019-2020م.
فيما أنهت إدارة النادي عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم طارق جرايا بالتراضي بين الطرفين لسوء نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
ولم يعرف الفريق طعم الفوز بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقته، وكانت حصيلته تعادلين وهزيمة، وضعت الفريق الهابط في الموسم الماضي من دوري المحترفين في المركز الـ18 على جدول الترتيب.
، بعد النتائج المتواضعة.. أُحد يعيِّن يوسف عنبر مدربًا للفريق ،
المصدر : الخليج 365
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