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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية فيما تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.
وجاءت اللجان على الشكل التالي:
اللجنة التجارية:
صالح الطويان رئيساً، إبراهيم الحميضي نائباً، إسماعيل آل عباش مستشاراً وعضوية كل من فارس المفلح، عبدالله الزبيد، مشعل الحكير.
اللجنة المالية: برئاسة عبدالله كبوها، محمد العميري نائباً، وعضوية متعب الشمري، عامر الحراشي، حسن الناصر.
اللجنة الطبية:
د. صالح الحارثي رئيساً د. عبدالعزيز آل الشيخ نائباً، وعضوية كل من د. ياسر الفريهيدي، د. عبدالعزيز النفيسة د. منصور الصويان.
اتحاد القدم يعتمد تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-06
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية فيما تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.
وجاءت اللجان على الشكل التالي:
اللجنة التجارية:
صالح الطويان رئيساً، إبراهيم الحميضي نائباً، إسماعيل آل عباش مستشاراً وعضوية كل من فارس المفلح، عبدالله الزبيد، مشعل الحكير.
اللجنة المالية: برئاسة عبدالله كبوها، محمد العميري نائباً، وعضوية متعب الشمري، عامر الحراشي، حسن الناصر.
اللجنة الطبية:
د. صالح الحارثي رئيساً د. عبدالعزيز آل الشيخ نائباً، وعضوية كل من د. ياسر الفريهيدي، د. عبدالعزيز النفيسة د. منصور الصويان.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
07:51 PM
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية فيما تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.
وجاءت اللجان على الشكل التالي:
اللجنة التجارية:
صالح الطويان رئيساً، إبراهيم الحميضي نائباً، إسماعيل آل عباش مستشاراً وعضوية كل من فارس المفلح، عبدالله الزبيد، مشعل الحكير.
اللجنة المالية: برئاسة عبدالله كبوها، محمد العميري نائباً، وعضوية متعب الشمري، عامر الحراشي، حسن الناصر.
اللجنة الطبية:
د. صالح الحارثي رئيساً د. عبدالعزيز آل الشيخ نائباً، وعضوية كل من د. ياسر الفريهيدي، د. عبدالعزيز النفيسة د. منصور الصويان.
، اتحاد القدم يعتمد تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية ،
المصدر : الخليج 365
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