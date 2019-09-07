، اتحاد القدم يعتمد تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية فيما تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.

وجاءت اللجان على الشكل التالي:

اللجنة التجارية:

صالح الطويان رئيساً، إبراهيم الحميضي نائباً، إسماعيل آل عباش مستشاراً وعضوية كل من فارس المفلح، عبدالله الزبيد، مشعل الحكير.

اللجنة المالية: برئاسة عبدالله كبوها، محمد العميري نائباً، وعضوية متعب الشمري، عامر الحراشي، حسن الناصر.

اللجنة الطبية:

د. صالح الحارثي رئيساً د. عبدالعزيز آل الشيخ نائباً، وعضوية كل من د. ياسر الفريهيدي، د. عبدالعزيز النفيسة د. منصور الصويان.