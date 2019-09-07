محمد بن مسعود - الدمام - احتفل ثابت سعدي العازمي بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة عفيف. وشرف الحفل عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "العازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. "العازمي" يحتفل بزواجه بعفيف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-07 احتفل ثابت سعدي العازمي بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة عفيف. وشرف الحفل عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "العازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. Advertisements 07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 01:02 AM احتفل ثابت سعدي العازمي بمناسبة زواجه في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة عفيف. وشرف الحفل عدد من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "العازمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. ، "العازمي" يحتفل بزواجه بعفيف ،

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