مصادر: إيقاف شاب قام بحركة غير لائقة تجاه فتاة

أوضحت مصادر بأن الجهات الأمنية في الباحة أوقفت شابًّا متهمًا بالقيام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة. وكانت الفتاة قد نشرت عبر حساب في تويتر صورًا ومقطع فيديو للشاب، وتتهمه بالتحرش بها، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة لا أخلاقية بحسب صحيفة سبق.

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