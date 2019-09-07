طلقة نار تحول فرحة زواج إلى مأتم في حفر الباطن

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تحولت فرحة زواج بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم الجمعة، إلى حزن بعد أن أطلق شقيق العريس النار فرحًا ليصيب أحد الحضور.

وقال أحد شهود العيان في تصريحات إلى “المواطن“ : إن شقيق العريس الذي لم يتجاوز سن 15 عامًا أطلق النار من مسدس بحوزته ليعبر عن فرحته ليصيب بها أحد الحضور عن طريق الخطأ.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الزواج في حي الربوة، فيما نقل المواطن عبر فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

الجدير بالذكر أن ظاهرة إطلاق النار انتشرت بشكل ملفت في الأعراس بمحافظة حفر الباطن، في ظل مطالبات الأهالي من الجهات الأمنية بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة الخطيرة.

