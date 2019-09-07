16 مليون ريال لدرء أخطار السيول في أبها

أنجزت أمانة منطقة عسير أعمالها بعدد من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها بنسبة 100%.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن المشاريع شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، مؤكداً أن مشاريع السيول ستسهم في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.

ونوه إلى أن الأمانة تنفذ حزمة من المشروعات التنموية بمواقع مختلفة بمدينة أبها، والتي تهدف الأمانة من خلالها تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر إستراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية.

وبين وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس أحمد ناصر، أن مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار التي تم إنجازها شملت طريق الطائف ووادي لعصان وحي العرين ومدينة سلطان وحي الموظفين والبديع وطريق المية.

وجاءت تلك المشاريع بقيمة إجمالية بلغت 16.496.200 مليون ريال، حيث تأتي ضمن أعمال أمانة منطقة عسير لاحتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الأمطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول، التي تخدم مواقع وأحياء متفرقة بمدينة أبها.

وكانت الأمانة أنهت كافة الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها وجاري العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.