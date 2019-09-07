36 شهرا لتهيئة البيئة التقنية وتطبيق الضمان الصحي وشراء الخدمات

ضمن خطط وزارة الصحة الرامية إلى تهيئة بيئة القطاع لتطبيق «برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية»، تعتزم الوزارة تنفيذ مشروع «حوكمة تحول تقنية المعلومات الموجهة لبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات PHAP»، حيث حددت نوفمبر من العام الميلادي الحالي موعدا لانطلاق المشروع، كما قدرت الوقت المتوقع للانتهاء من تنفيذه بـ36 شهرا.

وبحسب وثيقة للصحة، يهدف المشروع إلى دعم التحول كجزء من إستراتيجية تمكين تكنولوجيا المعلومات للانتقال بنموذج الرعاية الصحية الجديد بشكل أفضل، من خلال تمكين قدرات برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات «PHAP» الجديدة لنظام تمويل الرعاية الصحية.

وأشارت الوزارة في سياق الوثيقة إلى أن حوكمة التحول تتعلق بتوفير منهج شمولي للحوكمة قادر على دعم تنفيذ مشاريع ومبادرات تكنولوجيا المعلومات، مع ضمان توافق خارطة الطريق الإستراتيجية مع احتياجات العمل وتحديث الخطة عند الضرورة.

الأهداف الشاملة للمشروع

- التأكد من اتساق الهيكل العام

«الإشراف على تطوير المكونات المختلفة للهيكل، بما في ذلك الموردون، والمشاريع، والمبادرات، للحفاظ على التناسق الكلي وتمكين أقصى قدر من الكفاءة والفعالية لعمل PHAP المستقبلي»

- إدارة تنفيذ خارطة طريق التقنية لـPHAP

«عن طر يق التواصل مع أصحاب المصلحة لخارطة الطريق، وتحديثها لتلبية احتياجات الأعمال المتطورة، وضمان تحديد الفوائد المخطط لها وقياسها للنجاح»

- سياق برامج التحول من منظور تقني

«فرض معايير العمليات والمنهجيات لجميع البرامج، والتأكد من توافر الموارد المناسبة للتنفيذ، وتمهيد العقبات وعناصر الإجراءات لضمان التنفيذ في الوقت المناسب»

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- توفير إدارة التقارير بشكل واضح

«تمكين إدارة اتخاذ القرارات من خلال أدوات الإبلاغ، تبليغ التغييرات المهمة على الجداول الزمنية، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لأداء كل برنامج ومبادراته»

- دعم التنمية المستدامة لتكنولوجيا المعلومات

«تحقيق إدارة تشغيل مثلى ونمو قسم تكنولوجيا المعلومات، من النواحي المالية والموارد البشرية والتموين»

3 مسارات لنظام حوكمة التحول

- تحديث ومواكبة تخطيط البنية المؤسسة والحوكمة

- تأسيس محفظة المتطلبات وعمل المشروعات

- تشغيل تكنولوجيا المعلومات والعلاقات المؤسسية