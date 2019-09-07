دفن أراضي المخططات بالنفايات وراء تصدعات المباني

عزا رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين في الأحساء «التابعة للهيئة السعودية للمهندسين» عبدالله إبراهيم المقهوي، حدوث هبوط في قواعد مبانٍ حديثة الإنشاء في الأحساء وتصدعات وتشققات في تلك المباني إلى استخدام «نفايات» في دفن أراضي المخططات، مؤكداً قيام بعض مطوري المخططات لدفن الأراضي «العميقة» بردميات منخفضة «السعر»، تتكون من نفايات وإطارات سيارات وحديد وكراتين وأخشاب وغيره، وبعد ذلك يضاف إليها طبقة «بسيطة» من الرمال لمسحها، ليبدو عمقها الجديد وكأن الوضع طبيعي.

التصدعات والتشققات

قال المقهوي إن «البعض يصطدم عند الانتهاء من أعمال بناء منزل العمر، بحدوث هذه التصدعات والتشققات المتعرجة في الجدران والأسقف للمبنى الجديد، وينتج عن ذلك تقشر الأصباغ وتلف الديكور، ويبدو بعدها المبنى كأنه أنشئ منذ عشرات السنوات»، وأكد أن ردميات النفايات أقل كلفة خاصةً للأراضي العميقة في الانخفاض، مشدداً على أن معالجة هذه الأضرار في المبنى يكبد صاحب المبنى مبالغ مالية طائلة تفوق تكلفة الدفن الصحيح عدة أضعاف باستخدام نفايات في الدفن.

اختبار التربة

أوصى المقهوي بأهمية إجراء اختبار لتربة الأرض من خلال المكاتب الهندسية المتخصصة لمعرفة مستوى وجودة «الدفن» وتحديد تفاصيل مكونات طبقات الأرض وعمقها وقوة تماسكها وعلى ضوئها يستطيع المكتب الهندسي تقديم توصية هندسية بناءً على نتائج اختبار التربة، لافتاً إلى أنه من الأجدر التشاور مع مكتب هندسي في رفع ردميات «النفايات» في حال اتضح ذلك قبل الشروع في البناء واستبدالها بتربة نظيفة ورشها بالماء حسب التوصيات الهندسية، موضحاً أنه لمعالجة التصدعات والتشققات في الجدران والأعمدة والأسقف يفضل استشارة مكاتب هندسية متخصصة لتقديم توصياته في حقن التشققات والتصدعات بمواد داعمة للمبنى وكذلك تدعيم الأعمدة والأسقف بالمواد المناسبة، مشدداً على ضرورة تقديم ملاك المخططات لتقارير اختبار تربة بعد الانتهاء من جميع الأعمال بالمخطط من طرق وبنية تحتية ويتم تزويد المشترين الأراضي بنسخ من تقرير اختبار التربة مع التأكيد على أمانات المناطق بمتابعة واختبار التربة في المخططات.

6 حلول

وضع المقهوي 6 حلول لمعالجة تدني مستوى الجودة في أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف للبنية التحتية في بعض المخططات السكنية الجديدة بالأحساء التي تشمل الطرق وشبكات تصريف الأمطار والمجاري والإنارة.

وقال المقهوي إن «بعض المخططات السكنية الجديدة بالأحساء لم تكتمل فيها البنية الأساسية أو مصممة ومنفذة بجودة ضعيفة»، مستشهداً في ذلك بتشققات واهتراء في طبقة أسفلت بعض طرق هذه المخططات الجديدة، متسببة في تشكيل العديد من الحفر العميقة التي تشكل خطورة لسلامة قائدي المركبات خاصة في الليل لعدم وجود إنارة كافية، فضلاً على ما تلحقه تلك الحفر من تشوه بصري وتعرية كيابل الكهرباء وأنابيب المياه.

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6 حلول لمعالجة تدني مستوى الجودة في أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف للبنية التحتية:

1- ‏تقييم شبكة تصريف مياه الأمطار من حيث: دراسة هيدرولوجية، حماية تربة الأكتاف، عمل أرصفة، أنابيب تصريف، مسارات مياه أسمنتية ملاصقة للرصيف.

2- تقييم جودة أسفلت الطرق وما تحتها من طبقات أساسية ومساعدة من حيث: دك وتمهيد، ميلان، ارتفاع، نوعية المواد واختبارها.

3- ردم الأراضي البيضاء العميقة المنخفضة عن منسوب الأسفلت في المخطط لتكون أكثر أمانا.

4- عمل أكتاف حماية للطريق من الخرسانة لتدعم قوة وصلابة الطرق المحيطة بها.

5- عمل تفتيش ميداني من قبل الجهات ذات العلاقة قبل اعتماد أي مخطط.

6- الاستفادة من خبرات الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وأرامكو في اعتماد المخططات.