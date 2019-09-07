انهيارات جبلية في 6 طرق بالداير

وأكد رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد مذكور، تلقي عدة بلاغات في أوقات الدوام الرسمي وعلى رقم بلاغات الأمانة 940 عن عدة انهيارات وانجرافات صخرية في طرق المحافظة وجبالها وقراها، مشيرا إلى أن البلدية قامت بمباشرة مهامها بفتح الطرق وتنظيفها لتكون سالكة أمام سكان تلك القرى، بالتعاون مع إدارة الطرق والدفاع المدني لمعالجة مشاكل السيول، والعمل على فتح العبارات وتنظيف مواقع الطمر، ومجاري الأودية، مضيفا أن عدة طرق تعرضت لانهيارات صخرية، منها الطريق العام للمحافظة، وطرق ذراع البارك، وخاشر، وجبل حراز، وعقبة الغادي، ونعامة بجبل آل سعيد، وكلها طرق جبلية، مبينا أنه تمت إزالة الصخور، وتنظيف تلك الطرق، وتهيئتها أمام سكان تلك القرى القادمين إليها، مطالبا جميع السكان بعدم التردد عن البلاغات عن أي انهيارات صخرية، لكي تتم مباشرتها ومعالجتها.
الانزلاقات الصخرية وفقا لهيئة المساحة الجيولوجية
- من المخاطر الجيولوجية المفاجئة
- تحرّك وانزلاق أجزاء من التربة أو الصخور وانهيارها
أسباب وقوعها
- هطول الأمطار أو الهزات الأرضية
- عمليات الحفر والقطع الصخري
أكثر المناطق عرضة للانهيارات
- المناطق الجبلية غرب وجنوب غرب المملكة
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