مؤتمر قادة الرعاية الصحية ينطلق الأربعاء بالرياض

ينعقد الأربعاء المقبل مؤتمر «القادة في الرعاية الصحية»، تحت شعار «إعادة التعريف والرعاية الصحية في المستقبل»، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019، الذي سيعقد خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبر الجاري، ويفتتحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

3 جلسات

تتضمن فعاليات المؤتمر، ثلاث جلسات رئيسة: تأتي الأولى بعنوان «تعزيز أداء منظومة الصحة»، وتناقش عدة موضوعات من أبرزها تحول منظومة الصحة بالمملكة ومستقبل الرعاية الصحية وتحول الرعاية الصحية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية. في حين تأتي الجلسة الثانية بعنوان «الابتكارات الصحية» التي تُحدث نقلة نوعية، وتناقش جودة التنفيذ والكفاءة ونتائج المرضى المحسنة والاستفادة من التقنيات الناشئة للحلول الصحية المتصلة ذات الطابع الشخصي، وكذلك جعل «الواقع الافتراضي» واقعنا الجديد في مجال الرعاية الصحية. أما الجلسة الثالثة فسيتركز محورها الرئيس على التقدم في إدارة الرعاية الصحية، وستتناول عدة مواضيع ومنها تحديات الإدارة الرئيسة في بيئة الرعاية الصحية المستقبلية، والتقدم في إدارة الرعاية الصحية، ومستشفيات المستقبل على الطراز العالمي، وإستراتيجيات تطوير الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتقنية والابتكار في إدارة الرعاية الصحية.