3 جلسات
تتضمن فعاليات المؤتمر، ثلاث جلسات رئيسة: تأتي الأولى بعنوان «تعزيز أداء منظومة الصحة»، وتناقش عدة موضوعات من أبرزها تحول منظومة الصحة بالمملكة ومستقبل الرعاية الصحية وتحول الرعاية الصحية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية. في حين تأتي الجلسة الثانية بعنوان «الابتكارات الصحية» التي تُحدث نقلة نوعية، وتناقش جودة التنفيذ والكفاءة ونتائج المرضى المحسنة والاستفادة من التقنيات الناشئة للحلول الصحية المتصلة ذات الطابع الشخصي، وكذلك جعل «الواقع الافتراضي» واقعنا الجديد في مجال الرعاية الصحية. أما الجلسة الثالثة فسيتركز محورها الرئيس على التقدم في إدارة الرعاية الصحية، وستتناول عدة مواضيع ومنها تحديات الإدارة الرئيسة في بيئة الرعاية الصحية المستقبلية، والتقدم في إدارة الرعاية الصحية، ومستشفيات المستقبل على الطراز العالمي، وإستراتيجيات تطوير الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتقنية والابتكار في إدارة الرعاية الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر قادة الرعاية الصحية ينطلق الأربعاء بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.