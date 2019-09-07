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تحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية بجازان

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ناقش أمير منطقة جازان بالإنابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، الموضوعات التي تختص بأعمال الشركة للكهرباء، والمشروعات التي تقع في إطار عمل الشركة، وأبرز المستجدات، واحتياجات المحافظات والمراكز، لإيصال خدمة التيار الكهربائي، ومعالجة الانقطاعات التي تعاني منها المنطقة، خاصة بفصل الصيف، وتكثيف أعمال الصيانة، وسرعة إنهاء مشروع تحويل الشبكات الهوائية إلى تمديدات أرضية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز، لمدير كهرباء جازان المهندس علي بن محمد آل عطيف، بعد انتهاء تكليفه خارج المنطقة، وعودته مديرا عاما لشركة كهرباء جازان.

وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بجهود الشركة، والخبرات العملية التي يمتلكها آل عطيف بالمنطقة، وما يبذلونه من أعمال متواصلة لخدمة الأهالي والمقيمين، فيما عبر آل عطيف عن سعادته بالزيارة، واستماعه إلى التوجيهات، والتي ستثمر إيجابيا للرقي بالمنطقة.


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