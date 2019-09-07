تحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية بجازان

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز، لمدير كهرباء جازان المهندس علي بن محمد آل عطيف، بعد انتهاء تكليفه خارج المنطقة، وعودته مديرا عاما لشركة كهرباء جازان.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بجهود الشركة، والخبرات العملية التي يمتلكها آل عطيف بالمنطقة، وما يبذلونه من أعمال متواصلة لخدمة الأهالي والمقيمين، فيما عبر آل عطيف عن سعادته بالزيارة، واستماعه إلى التوجيهات، والتي ستثمر إيجابيا للرقي بالمنطقة.
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