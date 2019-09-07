مبادرة إياب تسرع إجراءات 30 ألفا من ضيوف الرحمن

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مبادرة «إياب» بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. واستقبلت الهيئة ضيوف المبادرة بالورود والتمر والقهوة العربية وتمكينهم من تسهيل إنهاء إجراءات السفر وتقليل مدة الانتظار بالمطار.

وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المشاركة أكثر من 30 ألفا من الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، وستسهم المبادرة في خدمة ما يزيد على أكثر من 13500 حاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

واختتمت مبادرة «إياب» أعمالها مؤخرا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأسهمت في خدمة ما يزيد على 16500 حاج عبر مطار المؤسس، وتعّد مبادرة نقلة نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة، وتسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم من خلال مسارات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى توفر بيئة منفردة تعطي انطباعا مميزا وتعكس ثقافة وحضارة المملكة.

ما هي مبادرة إياب

- منصة إلكترونية تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة تحكم التقنية

- تقدم من خلالها هيئة الطيران خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن

- تمنح السهولة والمرونة في مغادرة الحجاج والمعتمرين

- يتم استلام أمتعة حجاج المبادرة قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة

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- يجري التحقق من بيانات الحاج آليا وربطها مع أمتعته إلى حين مغادرتها الطائرة

- إنهاء المسافر لإجراءات تسجيل الخروج من المملكة

الدول المستهدفة

- الهند

- ماليزيا

- إندونيسيا