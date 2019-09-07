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صلاة الميت على شهيد الواجب الشلوي

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أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم سيف ذعار سيف الشلوي، الذي استشهد بالحد الجنوبي في جامع عبدالله بن عباس.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين، وولي العهد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي شهيد الواجب، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


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