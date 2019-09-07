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أيام تقنية للمتدربين بالقطيف

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اختتمت الكلية التقنية بالقطيف ممثلة بوكالة شؤون المتدربين بالكلية بالتعاون مع الأقسام التدريبية والأقسام المساندة، برنامج الأيام التقنية للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 - 1441، وذلك بمسرح الكلية بمحافظة القطيف، حيث استفاد من البرنامج 550 متدربًا مستجدًا جرى إكسابهم المهارات التي هم بحاجة لها عن البيئة التدريبية.

وهنأ وكيل الكلية لشؤون المتدربين عبدالواحد آل يوسف المتدربين حاثًا إياهم على أهمية الالتزام بالسلوكيات والأخلاقيات الفاضلة، والتعريف بجائزة المؤسسة للمتدرب المتميز والتعريف بقواعد السلوك وحقوق وواجبات المتدرب.


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