5 أهداف إستراتيجية لاتفاقية تراحم وصحة جازان

واستقبل المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، بحضور عضو اللجنة ممثل الشؤون الصحية الدكتور عواجي النعمي، أول من أمس في مكتبه، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم علي بن موسى زعلة، ونائب رئيس اللجنة العقيد فيصل الشعبي، والمدير التنفيذي للجنة محمد فقيهي، حيث اعتبر النجمي، هذه المبادرة واجبا دينيا وإنسانيا ووطنيا.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم علي بن موسى زعلة لـ«دوت الخليج»، أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق 5 أهداف إستراتيجية أبرزها تأهيل السجناء نفسيا قبل خروجهم، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتعامل مع السجناء.
ونصت الاتفاقية 3 محاور وهي: العمل على تأمين جودة حياة السجناء وأسرهم، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية، وتطوير برامج الرعاية الصحية والإصلاح النفسي والاجتماعي والمادي لديهم.
أهداف الاتفاقية الـ5
- تأهيل السجناء نفسيا قبل خروجهم
- تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع السجناء
- التعاون مع الأطباء الاستشاريين لعمل كشف دوري
- تقيم أوضاع السجناء الصحية
- تنفيذ برامج توعية وتثقيف للنزلاء والنزيلات
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