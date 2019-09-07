بدء استقبال المرضى بمستشفى جامعة نورة

وكشف المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالكريم السويداء عن تقديم الخدمات الصحية التخصصية في مجالات مختلفة ضمن منظومة متكاملة في عدة تخصصات، بالإضافة لأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، وذلك حسب أهلية العلاج بالمستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى مجهَّز بأحدث التقنيات الطبية في مجالات التخصص، ليقدم خدماته الطبية في تخصص طب الأطفال، وطب النساء والولادة والتخصصات الجراحية والتخدير وتخصصات الأمراض الباطنية، وطب الطوارئ وطب الأسرة وجراحة اليوم الواحد، ووحدة المناظير وقسطرة القلب والشرايين، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المساندة كالعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي، والتغذية الإكلينيكية والتثقيف الصحي والخدمات الصيدلانية، والخدمات التشخيصية المتقدمة في كل من قسم الأشعة وقسم المختبرات الطبية، كما يتضمن المستشفى ثلاثة مراكز تميّز، تقدم رعاية متخصصة ومتكاملة في مجال صحة المرأة وتطور الطفل وصحة اليافعين.
الأسرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
- 235 لأقسام التنويم
- 65 للعناية المركزة
- 33 لأقسام الطوارئ
- 6 لغرف التوليد
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