الان تتابع مصرع شاب تعرض لطلقة نارية احتفالا بزواج في حفر الباطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لقي شاب مصرعه بعدما تعرض لطلقة نارية احتفالا بزواج في حفر الباطن.
وتحولت فرحة الزواج، مساء اليوم الجمعة، إلى حزن بعد أن أطلق شقيق العريس النار فرحًا ليتسبب في مصرع أحد الحضور.
وقال شهود العيان في تصريحات إلى للوئام، إن شقيق العريس الذي لم يتجاوز سن 15 عامًا أطلق النار من مسدس بحوزته ليعبر عن فرحته ليتسبب في مقتل أحد الحضور عن طريق الخطأ.
وباشرت الجهات الأمنية موقع الزواج في حي الربوة، فيما نقل المواطن عبر فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
الجدير بالذكر أن ظاهرة إطلاق النار انتشرت بشكل ملفت في الأعراس بمحافظة حفر الباطن، في ظل مطالبات الأهالي من الجهات الأمنية بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة الخطيرة.
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