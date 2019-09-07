ضبط 4250 دجاج فاسد في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية كمية من الدجاج الفاسد بلغت 4250 كيلو قبل توزيعها على عدد من المطاعم بالمحافظة بعد أن تم رصدها من مراقبي الأمانة خلال إحدى الجولات الميدانية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن بلدية الصفا الفرعية ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار المحافظة رصدت أثناء إحدى الجولات الميدانية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وجود علامات الفساد الظاهرة على الدجاج المستخدم وأنه غير صالح للاستخدام الآدمي كما سحبت عدد 14 سيارة تبريد جاهزة لتوزيع هذه الكمية .

وأشار الزهراني إلى أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات عن المخالفات البلدية والإتلاف الفوري للكمية المرصودة ، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة و جودة المنتجات الغذائية.