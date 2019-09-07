، "يا هلا" يستضيف "الشيخي" منقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط المركبات بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلاً مع ما نشرته "الخليج 365" حول موقفه البطولي في إنقاذها

تفاعل برنامج "يا هلا" الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية مع ما نشرته "الخليج 365" يوم الأربعاء الماضي بعنوان (مواطن ينقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط المركبات بطريق مكة - جدة السريع).

وفي التفاصيل فقد روى المواطن علي الشيخي التفاصيل المثيرة عبر برنامج يا هلا على شاشة خليجية، وقال إنه كان ذاهبًا برفقة زوجته إلى زيارة والدته في مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني صباح يوم الثلاثاء الماضي، ولاحظ امرأة تسير مترجلة على قدميها بشكل غير طبيعي، وكانت في المسار الأيمن الخاص بالمركبات الثقيلة على الطريق الواصل بين مكة وجدة السريع معرضة نفسها للخطر، وما هي إلا دقائق حتى حاولت أن تقذف نفسها بين عجلات المركبات بشكل مخيف، كما أنها حاولت الدخول على جميع المسارات، عندها تأكَّد أن الأمر غير طبيعي، وأبلغ 911 بالحالة.

وأضاف "الشيخي": أثناء محاولة منعها من إيذاء نفسها هددت مَن يقترب منها برمي نفسها أمام السيارات، كما أن تصرفها سبَّب حادثًا مروريًّا بسبب محاولة تفادي الاصطدام بها، ولكن القدرة الإلهية أنقذتهم، وأصبح الوضع خطيرًا، ولا بد من إبعاد الفتاة عن الطريق بأي شكل".

وأردف: وعند محاولتي ثنيها من الاقتراب من المركبات أطلقت الفتاة ساقها للريح باتجاه المركبات. بعد ذلك جريت بسرعة، وتمكنت من الإمساك بها قبل أن تؤذي نفسها، وأمسكت بها، وأبعدتها عن الطريق قبل أن تدهس. والحمد لله وفقني الله، وكان موقفًا صعبًا في اتخاذ قرار إنقاذ الفتاة، خاصة أنه أمام زوجتي، ولأني قد أُصاب بأذى أو أتعرض لحادث دهس لا قدر الله.

ونوه الشيخي بدور 911 في سرعة الاستجابة للبلاغ وسرعة مباشرة القوات الخاصة لأمن الطرق بشكل كثيف وسريع للمحافظة على سلامة الفتاة ومرتادي الطريق، وذلك بعد تأمين الطريق السريع، وإنهاء الحالة دون وقوع حوادث.

إلى هذا، أجاب الشيخي عن سؤال مقدم برنامج يا هلا حول مصير الفتاة بعد إنقاذها بأنه لا يملك معلومة بعد استلام حالة الفتاة من قِبل الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

ومن جانبهم، طالب متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الشيخي على موقفه البطولي والشجاع في إنقاذ الفتاة قبل أن تتعرض لحادث دهس شنيع.