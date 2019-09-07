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تستعد اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية لإطلاق مسابقة البلوت ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بقرية هجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.
وفي التفاصيل، رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية، تصل قيمتها إلى 45 ألف ريال للفائزين، داعية المهتمين لدخول المنافسة، وأشارت إلى أنه سيتم الكشف عن ضوابط اللعبة، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن في دعم الألعاب المجتمعية، وما يوليه الاتحاد من دعم لا محدود لما يلامس اهتمام شرائح المجتمع كافة.
وتحتضن فعاليات قرية الهجن أكثر من 20 فعالية متنوعة، كالسيرك العالمي والسيرك والرؤوس الفارغة واللعب بالنار وقوافل الإبل والأسواق الشعبية.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه ميدان الطائف لسباقات الهجن انطلاقة الأشواط الختامية، وتشارك فيها نحو 20 رمزًا. وقد رُصدت جوائز مالية كبيرة، تقدر بـ 53 مليونًا للفائزين في سباقات الهجن التي تشهد مشاركات 8 دول عربية وصديقة كجمهورية فرنسا.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 12:33 AM
اللجنة المنظمة: المسابقة تأتي في إطار جهود الاتحاد لدعم الألعاب المجتمعية
تستعد اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية لإطلاق مسابقة البلوت ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بقرية هجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.
وفي التفاصيل، رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية، تصل قيمتها إلى 45 ألف ريال للفائزين، داعية المهتمين لدخول المنافسة، وأشارت إلى أنه سيتم الكشف عن ضوابط اللعبة، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن في دعم الألعاب المجتمعية، وما يوليه الاتحاد من دعم لا محدود لما يلامس اهتمام شرائح المجتمع كافة.
وتحتضن فعاليات قرية الهجن أكثر من 20 فعالية متنوعة، كالسيرك العالمي والسيرك والرؤوس الفارغة واللعب بالنار وقوافل الإبل والأسواق الشعبية.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه ميدان الطائف لسباقات الهجن انطلاقة الأشواط الختامية، وتشارك فيها نحو 20 رمزًا. وقد رُصدت جوائز مالية كبيرة، تقدر بـ 53 مليونًا للفائزين في سباقات الهجن التي تشهد مشاركات 8 دول عربية وصديقة كجمهورية فرنسا.
، 45 ألف ريال تنتظر "عتاولة البلوت" ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن ،
المصدر : الخليج 365
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