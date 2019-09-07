- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صدرت الموافقة على ترقية المخرج محمد بن ناصر عبدالعزيز الأسمري إلى الثانية عشرة وتعيينه مديراً لإدارة التصميم والإنتاج في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويعد الأسمري من الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني والإنتاج.
ولد الأسمري في قرية حوراء بمركز بللسمر شمال مدينة أبها حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.
ويعد الأسمري من أبرز العاملين في صناعة المحتوى المرئي حيث بدأ العمل بمحطة تلفزيون معهد قوات الدفاع الجوي بجده ثم اتجه وعمل مع أغلب القنوات المحلية والدولية والحكومية مثل قنوات التلفزيون السعودي وقناة CNBCعربية وقنوات أوربت وقنواتART وقنوات MBC والعربية.
وصور الأسمري عدداً من المواد والبرنامج ونفذ على مدى 30 عاماً ما يتجاوز 40 ألف عمل من أفلام وثائقية وتلفزيونية وبرامج مختلفة شملت لقاءات ومؤتمرات وندوات ثقافية ورياضية وفنية وعمل على تصوير تقارير ميدانية محلية ودولية وله العديد من الابتكارات المساعدة في وسائل الإنتاج.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 12:33 AM
من الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني والإنتاج والإخراج
صدرت الموافقة على ترقية المخرج محمد بن ناصر عبدالعزيز الأسمري إلى الثانية عشرة وتعيينه مديراً لإدارة التصميم والإنتاج في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويعد الأسمري من الخبراء في مجال التصوير التلفزيوني والإنتاج.
ولد الأسمري في قرية حوراء بمركز بللسمر شمال مدينة أبها حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.
ويعد الأسمري من أبرز العاملين في صناعة المحتوى المرئي حيث بدأ العمل بمحطة تلفزيون معهد قوات الدفاع الجوي بجده ثم اتجه وعمل مع أغلب القنوات المحلية والدولية والحكومية مثل قنوات التلفزيون السعودي وقناة CNBCعربية وقنوات أوربت وقنواتART وقنوات MBC والعربية.
وصور الأسمري عدداً من المواد والبرنامج ونفذ على مدى 30 عاماً ما يتجاوز 40 ألف عمل من أفلام وثائقية وتلفزيونية وبرامج مختلفة شملت لقاءات ومؤتمرات وندوات ثقافية ورياضية وفنية وعمل على تصوير تقارير ميدانية محلية ودولية وله العديد من الابتكارات المساعدة في وسائل الإنتاج.
، "الأسمري" إلى الثانية عشرة في صندوق تنمية الموارد البشرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأسمري" إلى الثانية عشرة في صندوق تنمية الموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.