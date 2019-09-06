السعودية اليوم / مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يلتقي المترجمين المشاركين في موسم الحج لعام 1440هـ



المدينة المنورة 7 محرم 1441هـ الموافق 6 سبتمبر 2019م واس

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي اليوم بالمكلفين من بعض الجنسيات للترجمة لحجاج بيت الله الحرام وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1440هـ ، وذلك بمقر التوعية الإسلامية للحج بالمدينة المنورة .

وأكد الشيخ المعيقلي للحضور أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ببذل وتسخير كل ما من شأنه إبراز الجهود المقدمة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبيوت الله عز وجل وللإسلام والمسلمين ، داعياً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه .

وفي ختام اللقاء سلم المعيقلي المترجمين شهادات الشكر والتقدير والهدايا لجهودهم المبذولةِ والمذكورة في موسم حج 1440هـ .

// انتهى //

23:42ت م

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