

جدة 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية كمية من الدجاج الفاسد بلغت 4250 كيلو قبل توزيعها على عدد من المطاعم بالمحافظة بعد أن تم رصدها من مراقبي الأمانة خلال إحدى الجولات الميدانية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن بلدية الصفا الفرعية ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار المحافظة رصدت أثناء إحدى الجولات الميدانية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وجود علامات الفساد الظاهرة على الدجاج المستخدم وأنه غير صالح للاستخدام الآدمي كما سحبت عدد 14 سيارة تبريد جاهزة لتوزيع هذه الكمية .

وأشار الزهراني إلى أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات عن المخالفات البلدية والإتلاف الفوري للكمية المرصودة ، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة و جودة المنتجات الغذائية.

// انتهى //

23:41ت م

0122





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تضبط 4250 كيلو غرام من الدجاج الفاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.