السعودية اليوم / وصول فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جمهورية القمر المتحدة



موروني 07 محرم 1441هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

وصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعي الطبي مساء اليوم إلى جمهورية القمر المتحدة ، لإقامة مخيم طبي بجزيرة موهيلي.

وتشمل تخصصات الفريق الطبي الذي سيقيم بتلك الجزيرة لمدة أسبوع : جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال وجراحة عامة.

وكان في استقبالهم مستشار فخامة الرئيس للشؤون العربية في جمهورية جزر القمر، ومسؤول الإعلام والمراسم في السفارة، ومندوب من مراسم وزارة الخارجية القمرية.

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23:00ت م

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