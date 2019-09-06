راصد جوي: لا يوجد شيء واضح بخصوص حالة كسير

2019-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الراصد الجوي سامي الحربي، أنه لا يوجد شيء واضح بخصوص حالة كسير قادمة.

وأوضح الحربي أن هناك فقط حالات مطرية صيفية اعتيادية على جنوب المملكة، متابعًا أن أقرب المنخفضات الجوية في حال ثبوتها منخفض 15 سبتمبر 2019 وتأثيره سيكون أمطارًا محدودة على الشام فقط، مع رياح نشطة وانخفاض الحرارة في المملكة والكويت.

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في سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ونجران والجوف والحدود الشمالية.