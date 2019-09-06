- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طلقة نار تحول فرحة زواج إلى مأتم في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طلقة نار تحول فرحة زواج إلى مأتم في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
تحولت فرحة زواج بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم الجمعة، إلى حزن بعد أن أطلق شقيق العريس النار فرحًا ليصيب أحد الحضور.
وقال أحد شهود العيان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن شقيق العريس الذي لم يتجاوز سن 15 عامًا أطلق النار من مسدس بحوزته ليعبر عن فرحته ليصيب بها أحد الحضور عن طريق الخطأ.
وباشرت الجهات الأمنية موقع الزواج في حي الربوة، فيما نقل متابعات الخليج 365 عبر فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
الجدير بالذكر أن ظاهرة إطلاق النار انتشرت بشكل ملفت في الأعراس بمحافظة حفر الباطن، في ظل مطالبات الأهالي من الجهات الأمنية بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة الخطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر طلقة نار تحول فرحة زواج إلى مأتم في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.