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محامٍ: المجتمع يتعامل مع الولاية وكأنها حق وهذا غير صحيح
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المحامي نايف آل منسي، أن المجتمع يتعامل مع الولاية وكأنها حق، وهذا في المفهوم الشرعي غير صحيح؛ فالولاية ليست حقًّا بل واجب.
وأضاف آل منسي، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه وجد صعوبة في جمع القرارات التي صدرت خلال السنوات الأربع الماضية لتحسين أوضاع المرأة بسبب كثرتها.
وتابع المحامي أن هناك منظمات وجماعات ودولًا معادية للمملكة تهاجم المملكة تحت ستار الدفاع عن الدين، وبعض البسطاء ينساق وراء كلامها بفعل العاطفة الدينية.
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