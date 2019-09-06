الان تتابع الهلال الأحمر ينقذ لاعباً بلع لسانه في مباراة القريات وطبرجل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الفريق الإسعافي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف والذي يعمل بمحافظة طبرجل من التدخل السريع بإنقاذ أحد اللاعبين أثناء تعرضه لإصابة خطيرة في المباراة المقامة عصر اليوم الجمعة بين فريقي القريات وطبرجل.

وفي تفاصيل الحادث تبين تعرض أحد اللاعبين لإصابة أدخلته في حالة إغماء تدخلت الفرقة الإسعافية الموجودة بالموقع، ضمن مشاركات الهيئة في المناسبات الرياضية حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة ومن ثم تم نقله لطوارئ مستشفى طبرجل العام لاستكمال إجراءات الرعاية الطبية المقدمة له.

يذكر أن الحالة التي تعرض لها اللاعب وهي شائعة بالملاعب ويطلق عليها البعض (بلع اللسان) وهذا مصطلح خاطئ حيث إنها تشريحياً تكون بعد تعرض الشخص لإصابة تفقده الوعي ويدخل بعدها بحالة الإغماء والتي ينتج عنها انسداد في مجرى الهواء، كما يمكن تقديم الإجراء الصحيح لحين وصول الفرقة الإسعافية وهو عملية فتح مجرى الهواء بإمالة الرأس للخلف ليستطيع المصاب القيام بعملية التنفس الطبيعية دون أي عائق بعد طلب الخدمة الإسعافية من عمليات الهلال الأحمر على الرقم 997.