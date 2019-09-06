، "صحة حائل" عن وفاة "مويضي": تم تشكيل لجنة.. والقضية تحظى بمتابعة الجهات المعنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها ستعلن نتائجها فور اكتمال التحقيقات

أوضح عارف الغازي، مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الرسمي بصحة حائل، تعقيبًا على ما نشرته"الخليج 365" تحت عنوان (وفاة "مويضي" بعد ولادة في حائل.. وزوجها يطالب بالتحقيق) أنه تم تشكيل لجنة منذ يوم السبت الماضي لهذا الأمر.

وأضاف: "القضية تحظى بمتابعة واهتمام من الجميع، وهي قيد التحقيق لدى الجهات المعنية حاليًا، وسوف تعلَن النتائج فور اكتمال التحقق والتحقيق بإذن الله".

وتوفيت السيدة "مويضي" ذات الـ 45 عامًا بحائل بعد أن تعرضت لخطأ طبي عقب إجراء عملية قيصرية لها في مستشفى الولادة والأطفال بحائل، وذلك وفق ما أفاد بها زوجها.

وذكر زوج المتوفاة في وقت سابق لـ"الخليج 365" أن زوجته أُدخلت المستشفى الأربعاء قبل الماضي، وأنجبت بنتًا بعد عملية قيصرية عصر الخميس، وأن زوجته نفسها هي مَن بشرته بذلك بعد إفاقتها من التخدير، قبل أن تتصل به مرة أخرى صباح الجمعة؛ لتخبره بشعورها بارتفاع في درجة حرارتها.

وتابع زوج المتوفاة بأنه تلقى اتصالاً من إدارة المستشفى، يدعوه للحضور على وجه السرعة، قبل أن يخبره المدير المناوب بتردي صحة زوجته، وإدخالها العناية المركزة، وأن عليه التوقيع على نماذج، تحتوي على تعهد بالسماح لهم بإعطاء زوجته حقنًا معينة، وأنه في حالة وجود أضرار جانبية لا يتحمل المستشفى النتائج.

وأشار إلى أن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحائل استدعى فريقًا طبيًّا من مستشفى الملك خالد بحائل، الذي شاهد الحالة فقط دون اتخاذ أي إجراء طبي، بحسب ما ذكر زوج المتوفاة. مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي نقلها للمستشفى السعودي الألماني في حائل بعد 16 ساعة من مكوثها في غرفة العناية المركزة.

ولفت إلى أنه تقدم بشكوى للمدير العام للشؤون الصحية في حائل، الذي وعده بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة زوجته، تضم بعضويتها الهيئة الطبية الشرعية بحائل.وفاة "مويضي" بعد ولادة في حائل.. وزوجها يطالب بالتحقيق