، جائزة جازان للتفوق والإبداع تعلن فتح باب المنافسة في دورتها الـ14 ،

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أعلنت جائزة جازان للتفوق والإبداع عن فتح باب المنافسة والترشيح في دورتها الرابعة عشرة للعام الحالي 1441هـ.
وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائماً وبتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.
وأشار "النعمي" إلى أن الجائزة تحولت في الدورة السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار, حيث توسعت بفرعي مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دولياً، مما يتيح التقديم لجميع دول مجلس التعاون.
وبين أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعياً في هذا الصدد الراغبين والمهتمين بالمشاركة، للاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني http://jazanaward.sa.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 10:30 PM
"النعمي": توسعت دولياً بفرعي المجال الأدبي والفني وحماية البيئة
أعلنت جائزة جازان للتفوق والإبداع عن فتح باب المنافسة والترشيح في دورتها الرابعة عشرة للعام الحالي 1441هـ.
وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائماً وبتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.
وأشار "النعمي" إلى أن الجائزة تحولت في الدورة السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليمياً ودولياً بما يعكس دور الوطن الضخم والهائل في إيجاد جيل قادر على الإبداع والابتكار, حيث توسعت بفرعي مجال الإبداع الأدبي والفني ومجال حماية البيئة دولياً، مما يتيح التقديم لجميع دول مجلس التعاون.
وبين أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعياً في هذا الصدد الراغبين والمهتمين بالمشاركة، للاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني http://jazanaward.sa.
، جائزة جازان للتفوق والإبداع تعلن فتح باب المنافسة في دورتها الـ14 ،
المصدر : الخليج 365
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