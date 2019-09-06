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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف في الجهة الحكومية يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي قالت: "لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية".
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 10:09 PM
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف في الجهة الحكومية يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي قالت: "لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية".
، "الخدمة المدنية": إجازة ٣ أيام للموظف عندما يُرزق بمولود ،
المصدر : الخليج 365
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