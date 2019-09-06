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محمد بن مسعود - الدمام - حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف، المباراة الودية التي جمعت الشباب بضيفه الفيحاء، والتي جرت مساء الجمعة ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية.
افتتح الشباب النتيجة اللاعب أحمد شراحيلي في الدقيقة 19، قبل أن يعدل روني فرنانديز النتيجة للفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 52.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 10:09 PM
حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف، المباراة الودية التي جمعت الشباب بضيفه الفيحاء، والتي جرت مساء الجمعة ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية.
افتتح الشباب النتيجة اللاعب أحمد شراحيلي في الدقيقة 19، قبل أن يعدل روني فرنانديز النتيجة للفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 52.
، التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب والفيحاء الودية ،
المصدر : الخليج 365
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