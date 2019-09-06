حاسبة حساب المواطن السعودي| ورقم التواصل للاستعلام عن الدفعة 22

حاسبة حساب المواطن السعودي يدور في ذهن كل مواطن سعودي ينتظر إيداع الدفعة 22 في حسابتهم،حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه لم يتبقى سوى 6 أيام لبدء إيداع الدفعة 22 في الحسابات البنكية، ويمكن للمواطنين التسجيل في الدفعة 23 القادمة، وذلك إذا توافرت به شروط التسجيل التي سنذكرها في الأسفل، كما يمكن الاستعلام عن مبادرة أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية.

ويتم وضع المبالغ النقدية في الحسابات البنكية المستحقة لمدة يوم كامل، فلا يتبقى سوى أيام قليلة على موعد الدفعة 22، ويمكن الاستعلام عن كونك مستحق أم لا والمبالغ المستحقة عن طريق الحاسبة.

حاسبة حساب المواطن السعودي

بعد إيداع البالغ النقدية في الحسابات، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة المبالغ وكونهم مستحقين من عدمه، من خلال استخدام الحاسبة، بعد الدخول على رابط حساب المواطن، ستجد خيار الحاسبة، ومن خلال رقم تليفون حساب المواطن 1441 الاستعلام عن الأمر بسهولة.

التسجيل في حساب المواطن

يقدم الموقع الرسمي خدمة الاستعلام عن المستفيدين برقم الهوية، والتسجيل به يتيح لك الإستفادة من جميع الخدمات المقدمة للدعم، وأعلن حساب المواطن أن صرف دفعات الدعم سيكون يوم 10 من كل شهر، وفي حالة وجود عطل أو غيره، يتم الصرف في اليوم السابق أو اليوم التالي، ويكون التسجيل عبر الخطوات التالية:

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في حالة القبول ستستلم رسالة نصية على هاتفك.

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة حساب المواطن

من خلال موقع حساب المواطن يمكن الإشتراك في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، والذي ينطبق عليه الشروط المذكورة في الموقع، ويمكن للمواطن الحصول على ستة أجهزة تكييف لمواجهة موجة الحر، فبعد التسجيل في المبادرة على حساب المواطن، ومعرفة اقرب فرع لأجهزة التكييف تابع للمبادرة، تذهب إليه برقم الهوية وهو من سيقوم بإستكمال بياناتك.

شروح الاستحقاق والأهلية في حساب المواطن

نكتب لكم الآن شروط الأهلية والاستحقاق في المبالغ الماليه، حيث يجب أن تستوفي الشروط المطلوبة لتلقي الدعم، وتتمثل الشروط في:

أن يكون متلقي الدعم سعودي الجنسية. يستثنى من الشرط الأول أولاد الزوجة المتزوجة من سعودي، أو أولاد الزوج المتزوج من سعودية. ويجب أن يكون المستفيد من الدعم مقيم داخل المملكة العربية السعودية. ويعتمد على دخل الأسرة وعدد الأطفال وأعمارهم. يمكن للسيدة المتزوجة التسجيل في الدفعة 23 القادمة، إذا كانت مهجورة، متزوجة من غير سعودي، زوجها غائب، عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية”، وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، وفي حالة كانت غير متزوجة تسجل كتابع لرب الأسرة.

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متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر؟

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين المسجلين في حساب المواطن، وهو يتم نزوله بعد ستة أيام، وشدد حساب المواطن على المواطنين السعوديين، ضرورة كتابة البيانات الصحيحة، وكتابة مصادر الدخل في حالة تعددها، وأن تكون البيانات المكتوبة في الموقع هي الموجودة في الواقع، ومن خلال استخدام حاسبة حساب المواطن السعودي، يمكنك الاستعلام عن قيمة المبالغ النقدية.