مصادر: مراكز الرعاية الصحية الأولية ستبدأ في استقبال حاملي وثائق التأمين

قالت مصادر إن مراكز الرعاية الصحية الأولية في الأحياء ستستقبل طالبي الخدمات الصحية من حاملي وثائق التأمين الطبي. وأفادت – بحسب “عكاظ” – بأن العلاج بمقابل مالي سيبدأ تطبيقه في مراكز صحية تحددها الوزارة بعد اكتمال التنسيق في هذا الشأن. وأضافت المصادر أن وزارة الصحة ستحدد كذلك تكاليف الخدمات الصحية المقدمة في المراكز.

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