“التعليم” تشكل لجنة وزارية لإعادة توزيع المشرفين التربويين

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة وزارية للتشكيلات الإشرافية، برئاسة نائبه، لدراسة الوضع الراهن لتلك التشكيلات، وإعداد معايير لها في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي الجديد.

وتضمن قرار الوزير إقرار خطة للتشكيلات الإشرافية، وإعادة توزيع المشرفين التربويين بالوزارة وإدارات التعليم، في ضوء المعايير المعتمدة، وإقرار طلبات المقاعد الإشرافية الواردة من قطاعات الوزارة في ضوء تلك المعايير. وللجنة تشكيل فرق عمل متخصصة، لإنجاز بعض مهامها، على أن تنهي المهام خلال شهرين من تاريخ القرار، وتضم 4 وكلاء وزارة، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض، ومديري الإشراف التربوي بنين وبنات، وآخرين.