أمطار غزيرة يصحبها جريان السيول على مناطق بالمملكة بدءًا من الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة بدءًا من يوم الأحد القادم وحتى الثلاثاء، مشيرة إلى ازدياد كمية الأمطار الرعدية الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول. وأضافت الهيئة، في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن الأمطار الغزيرة ستؤدي إلى جريان السيول، وتصحبها تيارات هابطة نشطة السرعة على مرتفعات منطقتي «جازان، وعسير»، بينما تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، مشيرة إلى تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة المتوقعة. كما نبهت الهيئة إلى أن منطقة تبوك (البدع – تبوك – حقل) تشهد رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، وحتى الساعة الرابعة صباح غد السبت.

كان الباحث في الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، قال إنّ اليوم الجمعة هو أول أيام «موسم الصفري» الذي يستمر 27 يومًا. وأضاف الحصيني «(هذا الموسم) هو الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان الجبهة والزبرة وأول أنواء الخريف فعليًّا لهذا العام، واختلف أسباب تسميته بالصفري، فقد قيل اصفرار السماء وقيل اصفرار الأجساد، وذلك لكثرة أمراض الحمى». وأوضح الباحث في الفلك، حالة الطقس المتوقعة في هذا الموسم قائلًا: «‏يعتدل الجو في الليل تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا مقبولًا رغم حرارته في الظهيرة.. مطره نافع بإذن الله، قيل ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا».

وتابع: «يبدأ فيه أول صرام النخيل، تغرس فسائل النخيل وتشتل الأشجار وتزرع الخضار، ‏وقالوا إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها، و‏يقولون (عنه أيضًا) مطر في الثريا ومطر في الجبهة، خوفًا من نسبة المطر إلى النجم وهذا خلل في العقيدة». وموسم الصفري هو الموسم الفاصل بين الصيف والشتاء، ويبدأ عادة منذ دخول النصف الثاني من نجم سهيل ويعتبر المرحلة الانتقالية من الشتاء للصيف، ويلاحظ في هذا الموسم بشائر الشتاء من السحب والرياح وهطول الأمطار.