“الخارجية” ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

رحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه. وأعلن حمدوك أمس تشكيل الحكومة الجديدة المؤلفة من 18 وزيراً، مشيراً إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن حقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية).

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