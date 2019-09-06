“المرور” يُحذِّر قائدي المركبات من الوقوف في 7 أماكن

حذَّر المرور السعودي من إيقاف المركبة أمام مداخل ومخارج، الكراجات، والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني العامة، والمخيمات والساحات. وأكد المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة لها بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة يحمي المركبة ويجنب صاحبها تعطيل الآخرين.

وكان المرور السعودي، حذَّر قائدي المركبات في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، من ارتكاب الأخطاء الشائعة عند الزحام المروري، والتي تشمل التنقل من مسار لآخر، وإساءة استخدام منبه المركبة، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، بالإضافة إلى التجاوز من أكتاف الطريق. ونصح قائدي المركبات بالتحقُّق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقُّف التامّ عند الوصول إليها، والقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، والتنبيه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف، مشددًا على أهمية وضع الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة وذلك لتأمينهم خلال السير.